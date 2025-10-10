L’ÎLE AU TRÉSOR PAR LA COMPAGNIE 9THERMIDOR Fraisse-sur-Agout

L’ÎLE AU TRÉSOR PAR LA COMPAGNIE 9THERMIDOR Fraisse-sur-Agout vendredi 10 octobre 2025.

L’ÎLE AU TRÉSOR PAR LA COMPAGNIE 9THERMIDOR

Place des Frênes Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Une adaptation du chef d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle.

Une véritable boîte à jeu et à surprises qui accueille cette aventure aux mille décors.

Un spectacle pour petits et grands, un voyage au bout du monde, à la recherche du trésor maudit. .

Place des Frênes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 07 48 88 57 serviceculturel@ccmlhl.fr

English :

An adaptation of Stevenson’s masterpiece for object theater and cello.

A veritable box of games and surprises hosts this adventure of a thousand settings.

German :

Eine Adaption von Stevensons Meisterwerk für Objekttheater und Violoncello.

Eine wahre Spiel- und Überraschungskiste, die dieses Abenteuer mit seinen tausend Szenen beherbergt.

Italiano :

Un adattamento del capolavoro di Stevenson per teatro d’oggetti e violoncello.

Una vera e propria scatola di giochi e sorprese per questa avventura dai mille scenari.

Espanol :

Una adaptación de la obra maestra de Stevenson para teatro de objetos y violonchelo.

Una auténtica caja de juegos y sorpresas para esta aventura con mil escenarios.

L’événement L’ÎLE AU TRÉSOR PAR LA COMPAGNIE 9THERMIDOR Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 ADT34