L’ÎLE AU TRÉSOR PAR LA COMPAGNIE 9THERMIDOR Fraisse-sur-Agout

Place des Frênes Fraisse-sur-Agout Hérault
2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Une adaptation du chef d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle.
Une véritable boîte à jeu et à surprises qui accueille cette aventure aux mille décors.
Un spectacle pour petits et grands, un voyage au bout du monde, à la recherche du trésor maudit. .
+33 6 07 48 88 57 serviceculturel@ccmlhl.fr
English :
An adaptation of Stevenson’s masterpiece for object theater and cello.
A veritable box of games and surprises hosts this adventure of a thousand settings.
German :
Eine Adaption von Stevensons Meisterwerk für Objekttheater und Violoncello.
Eine wahre Spiel- und Überraschungskiste, die dieses Abenteuer mit seinen tausend Szenen beherbergt.
Italiano :
Un adattamento del capolavoro di Stevenson per teatro d’oggetti e violoncello.
Una vera e propria scatola di giochi e sorprese per questa avventura dai mille scenari.
Espanol :
Una adaptación de la obra maestra de Stevenson para teatro de objetos y violonchelo.
Una auténtica caja de juegos y sorpresas para esta aventura con mil escenarios.
