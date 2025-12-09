L’île au trésort Wassy

L’île au trésort

La Forgerie Wassy Haute-Marne

2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Tout public

Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle ! Le petit Jim Hawkins, menant une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve entraîné dans une série d’aventures après la découverte d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé de ses amis, il embarque à bord de l’Hispaniola, à la recherche de l’île au trésor.

Un spectacle pour petits et grands, rempli d’aventures et de dangers, où les personnages sont représentés par leurs bottes et chaussures, comme si une caméra avait filmé l’histoire à hauteur d’enfant.

Durée 1h.

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

