L’Île aux chiens – de Wes Anderson Cinématographe (Le) Nantes lundi 22 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-22 17:45 – 19:30

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

« L’Île aux chiens » de Wes Anderson (USA-Allemagne, 2018) 1h42, VOSTF – Animation. Une épidémie de grippe canine s’abat sur le Japon. Le maire d’une importante métropole ordonne alors la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île où les canidés exilés tentent tant bien que mal de survivre. Tout public à partir de 11 ans

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com