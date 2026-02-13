L’Ile aux chiens, Le cinéma de la Cité, Angoulême

L’Ile aux chiens Lundi 16 février, 10h45 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T10:45:00+01:00 – 2026-02-16T12:26:00+01:00

Fin : 2026-02-16T10:45:00+01:00 – 2026-02-16T12:26:00+01:00

Séance spéciale dans le cadre du festival des Mycéliades.

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mycéliades – Lorsqu’une épidémie de grippe canine envahit la ville japonaise de Megasaki et menace de contaminer les hommes, le maire ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens. L’île poubel… Le cinéma de la Cité L’Ile aux chiens