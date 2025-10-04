L’île aux histoires Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy

L’île aux histoires Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy samedi 4 octobre 2025.

L’île aux histoires Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Un moment de partage pour tous les âges ! Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires, des contes et des comptines adaptés aux enfants de 0 à 15 ans.

Des tout-petits aux ados, chacun pourra profiter de ce temps suspendu pour écouter, imaginer et rêver. Rires, frissons et émotions seront au rendez-vous pour toute la famille !

Médiathèque Jules Verne 2 Rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383548553 https://www.vandoeuvre.fr/bien-etre/culture/mediatheque Profitez des nombreux services qui vous sont offerts :

– des espaces de découverte, de travail ou de détente où sont mis à disposition plusieurs milliers de documents : livres, revues, journaux, CD, partitions, vidéos, à emprunter ou à consulter sur place, et des bases de données consultables en accès libre ;

– l’accès gratuit à divers postes multimédias et au Wifi, dans tout l’établissement ;

– des animations pour les grands comme pour les petits : expositions, contes, ateliers, spectacles, concerts, conférences, rencontres…

Entrée Libre, inscription gratuite

Un moment de partage pour tous les âges ! Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires, des contes et des comptines adaptés aux enfants de 0 à 15 ans.

©vandoeuvre