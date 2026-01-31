L’île aux pères Théâtre Traversière PARIS

Conçu comme une enquête sensible mêlant réalité et fiction, le spectacle plonge les spectateur·rices dans l’intimité d’hommes d’hier et d’aujourd’hui à partir du postulat que les pères sont toujours soit absents, soit morts. Trois hommes d’une trentaine d’années : un comédien, un danseur et un circassien, se lancent dans des défis pour éprouver leur virilité, reproduisent des souvenirs, incarnent les super-héros de leur enfance et interrogent la vision qui leur a été transmise de la paternité.

Entre confidences, souvenirs rejoués, culture pop et dispositifs immersifs, L’Île aux pères devient une quête d’identité collective.

Entre théâtre, cirque, danse et installation, L’Île aux pères propose une exploration sensible et interactive de la paternité contemporaine. En croisant témoignages, culture pop et autofiction, le spectacle interroge la transmission et les modèles masculins hérités.

Du vendredi 06 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

samedi

de 15h00 à 17h00

vendredi

de 20h00 à 22h00

payant

Plein : 24€

Réduit : 19€

(Demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, +65 ans, personnes en situation d’handicap, détenteurs du pass culture du 12)

Super Réduit : 15€

(étudiant, minimas sociaux)

Enfant – 12 ans : 9€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre Traversière 15 bis rue traversière 75012 PARIS

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/lile-aux-peres-ou-pourquoi-les-peres-sont-ils-absents-ou-morts/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere



