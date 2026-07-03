L’île aux trésors Saint-Martin-d’Oney
vendredi 28 août 2026 · Saint-Martin-d'Oney
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Oney
L’île aux trésors
Parc de l’église Saint-Martin-d’Oney Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte.
Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver… Au moyen de chaussures, de bottes mais aussi de quelques objets essentiels au récit tels qu’un coffre, un verre de rhum et un morceau d’océan, la Compagnie 9Thermidor revisite avec humour et inventivité le célèbre roman d’aventures de Stevenson. .
Parc de l’église Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
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English : L’île aux trésors
L’événement L’île aux trésors Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan
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