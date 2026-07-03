Informations pratiques

Saint-Martin-d’Oney

L’île aux trésors

Parc de l’église Saint-Martin-d’Oney Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte.

Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver… Au moyen de chaussures, de bottes mais aussi de quelques objets essentiels au récit tels qu’un coffre, un verre de rhum et un morceau d’océan, la Compagnie 9Thermidor revisite avec humour et inventivité le célèbre roman d’aventures de Stevenson. .

Parc de l’église Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’île aux trésors

L’événement L’île aux trésors Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan