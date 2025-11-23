L’île aux trésors | Visite OPNI Cognac

L’île aux trésors | Visite OPNI

Objet Patrimonial non identifié !

Parcours nature à la découverte de l’île de la Reine, ce site méconnu qui offre des paysages singuliers et renferme son lot de petites histoires.

English :

Unidentified Heritage Object!

Take a nature tour to discover Ile de la Reine, a little-known site offering unique landscapes and a wealth of little stories.

German :

Nicht identifiziertes Objekt des Kulturerbes!

Ein Naturpfad zur Entdeckung der Île de la Reine, einem unbekannten Ort mit einer einzigartigen Landschaft und vielen kleinen Geschichten.

Italiano :

Oggetto del patrimonio non identificato!

Un percorso naturalistico alla scoperta dell’Ile de la Reine, un sito poco conosciuto con paesaggi unici e piccole storie.

Espanol :

Objeto patrimonial no identificado

Un recorrido natural para descubrir la isla de la Reina, un lugar poco conocido con paisajes únicos y sus propias historias.

