L’île aux trésors | Visite OPNI Cognac
L’île aux trésors | Visite OPNI Cognac dimanche 23 novembre 2025.
L’île aux trésors | Visite OPNI
Quai Maurice Hennessy Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap, Pass découverte Grand Cognac.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Objet Patrimonial non identifié !
Parcours nature à la découverte de l’île de la Reine, ce site méconnu qui offre des paysages singuliers et renferme son lot de petites histoires.
.
Quai Maurice Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
English :
Unidentified Heritage Object!
Take a nature tour to discover Ile de la Reine, a little-known site offering unique landscapes and a wealth of little stories.
German :
Nicht identifiziertes Objekt des Kulturerbes!
Ein Naturpfad zur Entdeckung der Île de la Reine, einem unbekannten Ort mit einer einzigartigen Landschaft und vielen kleinen Geschichten.
Italiano :
Oggetto del patrimonio non identificato!
Un percorso naturalistico alla scoperta dell’Ile de la Reine, un sito poco conosciuto con paesaggi unici e piccole storie.
Espanol :
Objeto patrimonial no identificado
Un recorrido natural para descubrir la isla de la Reina, un lugar poco conocido con paisajes únicos y sus propias historias.
L’événement L’île aux trésors | Visite OPNI Cognac a été mis à jour le 2025-11-07 par Destination Cognac