L’île de la Motte à l’honneur place de Dornhan Pont-de-Vaux

L’île de la Motte à l’honneur

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Fêtons le printemps et les richesses naturelles présentes sur l’ENS île de la Motte et les prairies inondables avoisinantes.

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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : The island of La Motte in the spotlight

Let’s celebrate spring and the natural riches of the ENS île de la Motte and the surrounding floodplains.

L’événement L’île de la Motte à l’honneur Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux