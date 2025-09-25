L’île des Esclaves Troyes

L’île des Esclaves

Chapelle Argence Troyes Aube

Début : 2026-04-10 19:00:00

2026-04-10

D’après l’œuvre de Marivaux (1725), des naufragés, rejetés par la tempête sur une île inconnue, se retrouvent obligés, selon la loi de cette République, d’échanger leurs conditions. Les rôles se retrouvent donc inversés entre maîtres et dominés.



Par la classe de théâtre de Stéphanie Melet et d’électroacoustique de Jean-Christophe Banaszak.



Gratuit Sur réservation auprès du Conservatoire (par tel ou mail) .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

