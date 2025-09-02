L’Île des Rêves Le Pin Galant Mérignac

L’Île des Rêves Dimanche 29 mars 2026, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 25 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

« L’Île des Rêves » est une aventure touchante qui parlera aux petits comme aux plus grands : venez partager en famille cette épopée inoubliable, où les rêves affrontent les cauchemars et où le pouvoir de l’amour et de l’amitié triomphe toujours.

Au fil de ses rêves, William Arribart se laisse emporter dans un univers imaginaire et merveilleux. Fuyant un monde réel dans lequel il ne trouve pas sa place, il s’invente des récits extraordinaires qu’il partage avec La Grimpe, Hector, Luna, La Toque, Paul et Tiger, ses compagnons d’aventure, sur une île tropicale fantasmagique : l’île des rêves. Dans leur cabane non loin de l’océan, au pied d’un bananier aux mille couleurs, les amis vivent des instants de joie et de fête.

Un jour, la redoutable pirate Charlotte Longbow menace leur paradis onirique. Elle projette d’y bâtir un somptueux palais. Pour parvenir à ses fins, elle sème la terreur…

« L’Île des Rêves » est un voyage au cœur de l’imaginaire, porté par des messages d’espoir, d’amitié et de tolérance. Il nous rappelle qu’il ne faut jamais cesser d’avancer, de croire en soi et en l’avenir, malgré les obstacles.

Une ode à la magie des rêves et à l’espoir qu’ils portent !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

