L’ÎLE DES RÊVES PERDUS THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

L’ÎLE DES RÊVES PERDUS

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-26 10:45:00

fin : 2025-11-30 11:40:00

2025-11-26

C’est une comédie musicale qui raconte l’aventure de Chloé, une jeune écolière de six ans. Elle se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de créatures fantastiques nées de la pollution.

A partir de 3 ans durée 50 minutes

Sur l’île des rêves perdus, elle rencontre des êtres étranges Détritus, le roi des déchets malgré lui, Amphiprion le poisson-clown, et Odsource, une bouteille en plastique qui n’a qu’un seul rêve, être déposée dans une boîte de recyclage.

​Ensemble, ils aideront Chloé à comprendre l’impact de nos actions sur l’environnement et à trouver la force de changer le monde. 6 .

English :

This musical comedy recounts the adventures of Chloé, a six-year-old schoolgirl. She finds herself plunged into a dreamlike world populated by fantastic creatures born of pollution.

Ages 3 and up running time: 50 minutes

German :

Es ist ein Musical, das die Abenteuer der sechsjährigen Schülerin Chloe erzählt. Sie findet sich in einer Traumwelt wieder, die von fantastischen Kreaturen bevölkert wird, die durch die Umweltverschmutzung entstanden sind.

Ab 3 Jahren Dauer: 50 Minuten

Italiano :

Questa commedia musicale racconta la storia di Chloé, una scolaretta di sei anni. Si ritrova immersa in un mondo onirico popolato da creature fantastiche nate dall’inquinamento.

Dai 3 anni in su Durata: 50 minuti

Espanol :

Esta comedia musical cuenta la historia de Chloé, una colegiala de seis años. Se ve inmersa en un mundo de ensueño habitado por criaturas fantásticas nacidas de la contaminación.

A partir de 3 años duración: 50 minutos

