L’Île du Girard animée ! Gevry

L’Île du Girard animée !

Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le samedi 15 novembre, de 13h à 17h, la Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard accueillera le public pour une après-midi d’animations nature proposées par les étudiants de Montmorot.

Au programme neuf ateliers ludiques et gratuits pour découvrir la faune, la flore et l’histoire de l’île — du castor au blaireau, en passant par les oiseaux d’eau et les petites bêtes de la mare. À travers jeux, observations et échanges, petits et grands pourront explorer la réserve et en apprendre plus sur ses richesses naturelles et la dynamique du Doubs. .

Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com

