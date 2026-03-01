L’île fête la mer Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement

L’île fête la mer

Samedi 14 mars 2026 de 11h à 16h30. Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

2026-03-14

Après quatre mois d’hivernage, l’île s’éveille doucement et se prépare à une nouvelle saison. Pour marquer cette transition, une série de trois événements vous invite à (re)découvrir l’île dans la beauté paisible de ses premiers instants de printemps

Après quatre mois d’hivernage, l’île s’éveille doucement et se prépare à une nouvelle saison. Pour marquer cette transition, une série de trois événements vous invite à (re)découvrir l’île dans la beauté paisible de ses premiers instants de printemps.



Samedi 14 mars: L’ile fête la mer !

Une île, des assiettes de la mer et du Jazz



Durant ces deux premiers samedis du mois de mars, le bar de l’île Degaby fait son retour. Et il aura un goût iodé !

À table, sur un transat ou bien au bord de l’eau, dégustez nos assiettes de la mer accompagnées de notre sélection de vins salins !

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir The Yellbows, qui viendront animer l’île.



La carte:

Ceviche de poisson blanc, retour du Pérou 14€

6x Huîtres N°3, condiment criste-marine, granny smith et huile d’estragon 16€

Poulpe à la flamme, aubergine fumée, chermoula 17€

Loup grillé, soupe de favouilles, croûtons et rouille 19€

Beignets de sardines, mayo fumée citron et ail noir 14€

Frites de panisse 9€

Dernières courges, pesto de chou kale 12€

Saucisse de cochon & seiche 14€

Fromage du moment 9€

Moelleux au chocolat, crème crue 9€

Poire rôtie, praliné, caramel beurre salé 9€



Du jazz servi en live viendra ponctuer cet événement !

A savoir:

Tarifs & accès aux événements 20 € par personne



Votre horaire de réservation correspond aux horaires de départ depuis Maldormé. Nous conseillons d’arriver 5 minute avant l’heure de votre reservation. Si vous êtes en retard merci de nous prévenir pour ne pas retarder le départ des autres. Nous vous trouverons une place dans des bateaux avec de disponibilité.



Départ de l’île uniquement à partir de 10 pax



Ce format du mois de mars est proposé uniquement par beau temps. Afin d’éviter toute déception en cas de météo défavorable, votre billet réservé pour le samedi sera automatiquement reporté au dimanche suivant, soit le lendemain de votre réservation.



Le trajet en bateau et les abords du fortin peuvent présenter des dangers ! Du fait des évidentes difficultés inhérente au transport en bateau, les enfants de moins de 4 ans et les poussettes ne sont pas admis.



Du fait du caractère isolé de l’île, et des risques que présente le transport, les femmes enceintes de plus de 6 mois devront présenter une autorisation écrite de leur gynécologue afin de pouvoir embarquer.



Les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas admis sur l’île, quelque soit leur taille.



Vous recevrez un mail de confirmation 24 heures avant l’événement. .

Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After four months of wintering, the island is slowly waking up and preparing for a new season. To mark this transition, a series of three events invites you to (re)discover the island in the peaceful beauty of its first moments of spring

