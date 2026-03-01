L’île fête l’équinoxe et le tarot marseillais Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement

L’île fête l’équinoxe et le tarot marseillais

Samedi 21 mars 2026 de 11h à 16h30. Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

Après quatre mois d’hivernage, l’île s’éveille doucement et se prépare à une nouvelle saison. Pour marquer cette transition, une série de trois événements vous invite à (re)découvrir l’île dans la beauté paisible de ses premiers instants de printemps

Samedi 21 mars: L’île fête l’équinoxe et le tarot marseillais

Une île, 6 mains, 5 voix, une grande table qui serpente.







Emmanuel Perrodin, chef historien, Sébastien Dugast, chef de l’Ile Degaby ont imaginé avec Manuel Barthélémy, le pizzaïolo enchanté de Forcalquier, un déjeuner pour célébrer le printemps et l’équinoxe, moment d’équilibre parfait où le jour égale la nuit.



Sous le regard bienveillant de l’angle au double calice, les chefs ont choisi d’inviter les arcanes du Tarot de Marseille à leur table, où se mêleront l’eau à la vigne, le feu à la rosée, les souffles au vent du large, pour célébrer la tempérance des sens et l’éveil du printemps.



Ce repas s’inscrit dans une suite de banquets scandant les saisons. Chacun est accompagné d’une lame de tarot dessinée par un ou une artiste. Pour cette édition, c’est la Tempérance qui a été tirée.



Les chefs interrogeront la dualité des saveurs en y associant des ingrédients opposés mais complémentaires.

Ils iront chercher la maîtrise du temps: les cuissons seront lentes et à basse température.

Ce déjeuner mettra aussi l’accent sur les bouillons, les sèves et les eaux florales. Chaque plat contiendra un élément liquide qui lie les éléments entre eux, symbolisant la circulation de la vie qui reprend au printemps.



Un groupe de musiciens accompagnera ce déjeuner unique par des chants occitans.







A savoir:

Tarifs & accès aux événements



Formule 100€ (inclus le menu, les vins, eaux/café, le bateau)



Votre horaire de réservation correspond à l’heure de départ depuis Maldormé. Nous vous conseillons d’arriver au moins 5 minutes avant votre horaire de réservation. En cas de retard, merci de nous prévenir afin de ne pas retarder le départ des autres passagers. Nous vous trouverons une place sur un bateau disposant encore de disponibilités.



Départ de l’île uniquement à partir de 10 pax



Ce format est proposé uniquement par beau temps, vous recevrez un confirmation méteo par mail 24 h avant l’evenement, en cas d’annulation vous serez remboursé.



Le trajet en bateau et les abords du fortin peuvent présenter des dangers ! Du fait des évidentes difficultés inhérente au transport en bateau, les enfants de moins de 4 ans et les poussettes ne sont pas admis.



Du fait du caractère isolé de l’île, et des risques que présente le transport, les femmes enceintes de plus de 6 mois devront présenter une autorisation écrite de leur gynécologue afin de pouvoir embarquer.



Les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas admis sur l’île, quelque soit leur taille. .

Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After four months of wintering, the island is slowly waking up and preparing for a new season. To mark this transition, a series of three events invites you to (re)discover the island in the peaceful beauty of its first moments of spring

