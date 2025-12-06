L’Île Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

L’Île

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Sur une île perdue débarquent des gens qui ont tout quitté pour vivre sans s’encombrer des normes. Avec hargne et humour, le trépidant collectif breton dynamite toute utopie.

.

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

English :

On a lost island, a group of people have left everything behind to live a life unencumbered by norms. This lively Breton collective blows utopia to smithereens.

German :

Auf einer verlorenen Insel landen Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, um ohne Normen zu leben. Mit Zorn und Humor sprengt das hektische bretonische Kollektiv jede Utopie.

Italiano :

Su un’isola sperduta, un gruppo di persone si è lasciato tutto alle spalle per vivere una vita libera dalle norme. Questo vivace collettivo bretone fa esplodere l’utopia con un’ironia e un senso dell’umorismo.

Espanol :

En una isla perdida, un grupo de personas lo ha dejado todo para vivir una vida sin normas. Este animado colectivo bretón dinamita la utopía con un gruñido y sentido del humor.

L’événement L’Île Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Coeur Essonne