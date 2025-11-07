L’Ile Sonnante — concert de guitare et percussions Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

« L’île sonnante » est pensée comme une performance musicale mettant en scène la variété poétique et sonore inouïe de deux instruments profondément multiformes. Percussions et guitares, où peaux, lames, cordes, caisses sont tantôt préparées, augmentées de traitements sonores acoustiques, aquatiques ou encore électroniques, tantôt mis à nu dans leur plus pure délicatesse. Le programme sera constitué d’œuvres de George Crumb, Hugues Dufourt, Dominique Lemaître, Rosalba Quindici et de séquences improvisées.

Artistes:

Remy Reber, guitare

Antoine Brocherioux, percussions

Programme:

– Thunder, Peter Eötvös (5 min)

Timbale solo

– Ophoïs, Dominique Lemaître (8 min)

Marimba et guitare

–Mundus Canis, George Crumb (10min)

Guitares et percussions

– Intermezzo, Rosalba Quindici (4 min)

Guitare jouée avec archet et percussions

–L’île Sonnante, Hugues Dufourt (7 min)

Percussions et guitare électrique

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservations au 01 55 74 70 40

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS