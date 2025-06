L’île Vierge en kayak Plouguerneau 7 juillet 2025 10:00

Finistère

L’île Vierge en kayak Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-15 13:00:00

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-28

2025-07-29

2025-07-30

2025-07-31

Le Club Nautique de Plouguerneau vous propose la location de kayaks à Kervenni (Lilia Plouguerneau), en face de l’Ile Vierge.

Partez explorer le site exceptionnel en toute liberté.

Découvrez l’Ile vierge et son phare, l’Ile de Stagadon et son banc de sable à l’eau turquoise, pagayez autour des nombreux ilots rocheux qui abritent de nombreuses espèces d’oiseaux marins et peut être que vous aurez la chance de croiser les phoques.

Locations à la demi-journée.

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Kastell Ac’h

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 46

