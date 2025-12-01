L’îlébulle fête Noël Centre aquatique L’îlébulle La Flèche

L’îlébulle fête Noël

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Le centre aquatique L’îlébulle fête Noël,

Venez vous amuser, vous régaler, apprendre à nager comme une sirène (sur inscription) et voir le père Noël. Entrée au tarif habituel. .

L?îlébulle aquatic center celebrates Christmas,

