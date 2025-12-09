Lili a perdu ses couleurs Salle polyvalente Îlot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot
Lili a perdu ses couleurs
Salle polyvalente Îlot Porte-Campagne Rue Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Lili a perdu ses couleurs est un voyage musical et interactif parents enfants (0 à 6 ans), où petits et grands peuvent chanter et jouer de la musique tout en accompagnant Lili à la recherche de ses couleurs.
Sur inscription, durée 35 minutes.
English : Lili a perdu ses couleurs
Lili a perdu ses couleurs (Lili has lost her colors) is a musical and interactive journey between parents and children (0 to 6 years), where young and old can sing and play music while accompanying Lili in her search for her colors.
Registration required, duration: 35 minutes.
