Lili Cros et Thierry Chazelle en concert La scène volubile Guissény 28 juin 2025 20:30

Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 21:50:00

2025-06-28

C’est depuis 15 ans le duo le plus attachant de la chanson française. Leurs chansons ciselées, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie sont communicatives et le public est unanime. Ils font salles combles partout où ils se produisent comme à L’Olympia en 2019. C’est un honneur de les recevoir à La Scène Volubile pour une inauguration heureuse. Cette représentation est à voir absolument par les temps qui courent, un spectacle qui fait du bien. Lili joue de la basse et des percussions corporelles, elle a une voix merveilleuse qui se marie parfaitement avec celle de Thierry qui joue de la guitare et de la mandoline. Du bonheur partagé… .

La scène volubile 6, rue de l’église

Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

