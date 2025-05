Lili Cros & Thierry Chazelles Soyez heureux ! – Théâtre municipal Ducourneau Agen, 3 juin 2025 20:00, Agen.

Lot-et-Garonne

Lili Cros & Thierry Chazelles Soyez heureux ! Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 20:00:00

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

Retrouvez Lili Cros et Thierry Chazelle, ce duo attachant de la chanson française, avec leur tout nouveau spectacle. Le binôme joue avec une énergie communicative, humour et complicité, des mélodies entraînantes.

C’est l’histoire de deux amoureux fantaisistes en quête d’un bonheur toujours plus grand, de deux artistes libres au destin hors du commun qui nous racontent les voyages, les chemins tortueux, et les rencontres inspirantes qui les ont façonnés. Entre sketches ciselés, moments de tendresse et mélodies entraînantes à l’esthétique folk et pop, le spectacle Soyez heureux de Lili Cros et Thierry Chazelle est un show à la fois drôle et touchant. Lili joue de la basse. Elle est positive et rayonnante, sa voix sublime se marie à merveille avec le timbre plus rocailleux de son acolyte. Thierry est un clown hypersensible et raffiné, il joue de la guitare folk, de la mandoline et du .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : Lili Cros & Thierry Chazelles Soyez heureux !

Join French chanson duo Lili Cros and Thierry Chazelle for their brand new show. The pair perform catchy melodies with infectious energy, humor and complicity.

German : Lili Cros & Thierry Chazelles Soyez heureux !

Erleben Sie Lili Cros und Thierry Chazelle, das liebenswerte Duo des französischen Chansons, mit ihrer brandneuen Show. Das Zweiergespann spielt mit ansteckender Energie, Humor und Komplizenschaft mitreißende Melodien.

Italiano :

Unitevi a Lili Cros e Thierry Chazelle, l’accattivante duo della chanson francese, nel loro nuovo spettacolo. I due interpretano le loro melodie accattivanti con un’energia contagiosa, umorismo e complicità.

Espanol : Lili Cros & Thierry Chazelles Soyez heureux !

Únase a Lili Cros y Thierry Chazelle, el entrañable dúo francés de chanson, en su nuevo espectáculo. La pareja interpreta sus pegadizas melodías con una energía contagiosa, humor y complicidad.

