Lili Fleurs Jazz Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

Nouveau concert pour ce groupe de jazz soudé autour de la voix et de la personnalité de Valérie KACZOREK, qui a déjà marqué les esprit cet été en l’église de Lalizolle.

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

English :

A new concert for this jazz group, united around the voice and personality of Valérie KACZOREK, who already impressed audiences this summer in the Lalizolle church.

German :

Neues Konzert für diese Jazzgruppe, die um die Stimme und Persönlichkeit von Valérie KACZOREK herum zusammengeschweißt wurde und bereits diesen Sommer in der Kirche von Lalizolle die Gemüter bewegt hat.

Italiano :

Un nuovo concerto per questo gruppo jazz riunito intorno alla voce e alla personalità di Valérie KACZOREK, che ha già impressionato quest’estate nella chiesa di Lalizolle.

Espanol :

Un nuevo concierto para este grupo de jazz reunido en torno a la voz y la personalidad de Valérie KACZOREK, que ya causó sensación este verano en la iglesia de Lalizolle.

L'événement Lili Fleurs Jazz Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-09-03