Lili Marleen (ciné-culte)

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Drame allemand de Rainer Werner Fassbinder avec Hanna Schygulla (2h01) (1981)

L’amour impossible entre l’interprète de la chanson Lili Marleen , instrument de la propagande allemande, et un jeune musicien d’origine juive.

Drame allemand de Rainer Werner Fassbinder avec Hanna Schygulla (2h01) (1981)

L’amour impossible entre l’interprète de la chanson Lili Marleen , instrument de la propagande allemande, et un jeune musicien d’origine juive.

Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de leur sortie, et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée.

Ciné Culte vous est proposé par l’ACC, association régionale de salles de cinéma indépendantes, et votre cinéma. Avec le soutien de l’ADRC, du CNC, de la DRAC Centre-Val de Loire et du Conseil Régional Centre-Val de Loire. 4 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

German drama by Rainer Werner Fassbinder starring Hanna Schygulla (2:01) (1981)

The impossible love between the interpreter of the song Lili Marleen , an instrument of German propaganda, and a young musician of Jewish origin.

L’événement Lili Marleen (ciné-culte) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO