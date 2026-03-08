LILIA BENCHABANE HANDICAPÉE MÉCHANTE

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Avec humour vif et autodérision, Lilia brise les clichés du handicap. Entre punchlines et vérités qui piquent, elle fait rire, réfléchir et secoue son public avec force.

Handicapée Méchante, c’est l’univers d’une fille qui ne voit pas, mais qui regarde le monde autrement. Le récit d’une vie singulière, portée par une autodérision féroce et un regard sans concession sur la société. Et, pour l’égalité parfaite plein tarif pour les handicapés !

Entre punchlines aiguisées et humour mordant, Lilia bouscule les codes avec une énergie moderne et engagée. Elle transforme les clichés en éclats de rire et les vérités dérangeantes en instants de partage. Son humour agit comme un miroir drôle, caustique, libérateur.

Sur scène, elle ne cherche pas à séduire mais à dire, à rire, à provoquer la réflexion. Le pari est réussi le public rit, cogite, et revient. Une voix singulière, nécessaire, qui fait autant de bien qu’elle fait rire aux éclats.

À partir de 14 ans.

Gratuit Réservation obligatoire. .

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With sharp humor and self-mockery, Lilia shatters clichés about disability. Between punchlines and stinging truths, she makes her audience laugh, think and shake with force.

L’événement LILIA BENCHABANE HANDICAPÉE MÉCHANTE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34