Lilian Barton Sartorius, trois siècles d’héritage viticole irlandais La Cité du Vin Bordeaux

Événement gratuit, inscription en ligne

Moment d’échange privilégié avec des personnalités emblématiques de l’univers du vin, les Grands Entretiens recueillent les témoignages de celles et ceux qui marquent l’histoire de la culture du vin.

La rencontre avec Lilian Barton Sartorius sera suivie de la dégustation d’un verre de vin.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Originaire d’Irlande, Thomas Barton s’installe à Bordeaux en 1725 et fonde une maison de négoce florissante. En 1821, son petit-fils Hugh Barton achète Château Langoa Barton, puis Château Léoville Barton en 1826, posant les bases d’une lignée de viticulteurs exceptionnelle.

Depuis, la famille Barton transmet son savoir-faire et son indépendance de génération en génération, faisant de Léoville Barton l’un des rares Grands Crus Classés de 1855 encore détenu par la même famille.

Au XXe siècle, Anthony Barton redonne son éclat à l’entreprise familiale.

Après des études en Angleterre, Lilian Barton Sartorius a commencé sa vie professionnelle dans une banque à Bordeaux, puis a travaillé pendant 2 ans dans une compagnie maritime de Hong Kong. En 1978, à l’âge de 22 ans, Lilian rejoint son père Anthony Barton (1930 – 2022) dans le commerce du vin.

Pendant plus de 30 ans, ils se sont partagé les responsabilités : Lilian gérait l’activité de négoce « Les Vins Fins Anthony Barton », et Anthony s’occupait des vignobles : Châteaux Langoa et Léoville Barton à Saint-Julien Beychevelle, 2 Grands Crus Classés qui appartiennent à la famille depuis respectivement 1821 et 1826.

Lilian, 7e génération de viticulteurs, est aujourd’hui PDG de l’ensemble des activités professionnelles de la famille.

En 2011, Lilian acquiert une nouvelle propriété viticole située à Moulis en Médoc, le Château Mauvesin Barton, d’une superficie de 220 hectares dont 60 de vignes. L’ensemble de l’outil technique a été rénové, une replantation d’envergure a été engagée et le vin est façonné par sa fille Mélanie, 1ère œnologue de la longue dynastie familiale.

En 2023, les Châteaux Langoa et Léoville Barton ont réouvert leurs portes après 3 ans de travaux de rénovation, impulsés par Lilian et ses 2 enfants, Mélanie et Damien, tous deux très investis dans la gestion des vignobles médocains.

La politique environnementale des domaines repose principalement sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement avec une agriculture raisonnée mais aussi des usages vinicoles responsables visant à réduire l’impact de l’activité sur l’environnement.

12 hectares de vignes sont gérés sans utilisation de produits de synthèse et 80 hectares sont repartis entre des prairies et des bois, en bordure des vignes.

Avec : Lilian Barton Sartorius, Présidente directrice générale des vignobles Barton

Animé par : Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France

Avec le soutien de : H&A location

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

7 générations d’histoire, 1 femme à la tête de la famille Barton conférence rencontre

