Lilian Renaud en concert Théâtre Municipal de Gray Gray

Lilian Renaud en concert

Théâtre Municipal de Gray 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Début : 2026-01-09 20:00:00

2026-01-09

Avec sa nouvelle tournée, Lilian Renaud offre une pause bienvenue, un moment de rassemblement et de réconfort.

Porté par les chansons de son cinquième album, Le champ des possibles tour promet d’être une expérience émotive et inspirante, où l’artiste partage son univers authentique et sincère.

Les spectateurs auront le plaisir de découvrir la profondeur de ses textes et la chaleur de ses compositions, servies par une instrumentation généreuse et un talent vocal indéniable.

Dans une époque où l’espoir peut sembler fragile, Lilian Renaud nous rappelle la beauté des liens humains et la puissance de la musique comme vecteur d’unité et de paix. .

Théâtre Municipal de Gray 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

