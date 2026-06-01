Lili’s Group, la Péniche de Triel Arche espérance, Triel-sur-Seine

Lili’s Group Samedi 6 juin, 20h00 la Péniche de Triel Arche espérance Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Micro en main, show devant ! BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE !

Envie de libérer la star qui sommeille en vous ? Rejoignez-nous pour une soirée Karaoké mémorable animée par l’incontournable LILI’S GROUP !

Que vous chantiez comme une diva ou… avec votre cœur, l’ambiance sera au rendez-vous.

Venez nombreux.

la Péniche de Triel Arche espérance 69 quai Auguste Roy 78510 Triel-sur-Seine Triel-sur-Seine 78510 Yvelines Île-de-France

Lili’s Group