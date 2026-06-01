Lili’s Group, la Péniche de Triel Arche espérance, Triel-sur-Seine
Lili’s Group, la Péniche de Triel Arche espérance, Triel-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
Lili’s Group Samedi 6 juin, 20h00 la Péniche de Triel Arche espérance Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Micro en main, show devant ! BUVETTE & PETITE RESTAURATION SUR PLACE !
Envie de libérer la star qui sommeille en vous ? Rejoignez-nous pour une soirée Karaoké mémorable animée par l’incontournable LILI’S GROUP !
Que vous chantiez comme une diva ou… avec votre cœur, l’ambiance sera au rendez-vous.
Venez nombreux.
la Péniche de Triel Arche espérance 69 quai Auguste Roy 78510 Triel-sur-Seine Triel-sur-Seine 78510 Yvelines Île-de-France
Lili’s Group