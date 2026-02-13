Lilith – Compagnie i, Gare Saint Sauveur, Lille

Lilith – Compagnie i Mercredi 11 mars, 14h30, 19h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T20:00:00+01:00

Betty s’installe derrière son bureau, frappe les 9 coups de théâtre et débute son récit.

Elle rejoue pour nous la création du monde, de la nature, des animaux puis entre au coeur du sujet et nous montre la création du premier homme et de la première femme de l’humanité : Adam et Lilith. Mais qui est Lilith ? On ne connaît que l’histoire d’Eve, créée à partir d’une côte d’Adam, et celle de la pomme, le péché originel. Mais Lilith, nous l’avons complètement oubliée.

Gratuit sur inscription

Durée 1 h

A partir de 12 ans

Mercredi 11 mars, 14 h 30

Mercredi 11 mars, 19 h

Billetterie :

https://my.weezevent.com/lilith-cie-i

————————–

de et par : Coline Morel ; regard complice : Sabine Anciant ; Création lumière : Claire Lorthioir ; musique originale : Marc Bour / teaser et photos : Kévin Faroux

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lilith-cie-i »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 426, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Betty su2019installe derriu00e8re son bureau, frappe les 9 coups de thu00e9u00e2tre et du00e9bute son ru00e9cit. Elle rejoue pour nous la cru00e9ation du monde, de la nature, des animaux puis entre au coeur du sujet et nous montre la cru00e9ation du premier homme et de la premiu00e8re femme de lu2019humanitu00e9 : Adam et Lilith. Mais qui est Lilith ? On ne connau00eet que lu2019histoire du2019Eve, cru00e9u00e9e u00e0 partir du2019une cu00f4te du2019Adam, et celle de la pomme, le pu00e9chu00e9 originel. Mais Lilith, nous lu2019avons complu00e8tement oubliu00e9e.u00a0 tu00a0 A partir de 12ans et + tu00a0 De et par : Coline Morelu00a0 Regard complice : Sabine Anciantu00a0 Cru00e9ation lumiu00e8re : Claire Lorthioiru00a0 Musique originale : Marc Bour / teaser et photos : Ku00e9vin Faroux », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Lilith – Cie I », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1440005.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/lilith-cie-face-cachee », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300}, « link »: « https://my.weezevent.com/lilith-cie-face-cachee »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Découvrez « Lilith », un spectacle déjanté, drôle et incisif, à la croisée du théâtre, du clown et du conte, qui réinvente le mythe oublié de Lilith : première femme d’Adam selon la légende juive.

Kevin Faroux