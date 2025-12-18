Lilith et la magie de la nuit Saint-Andiol

Lilith et la magie de la nuit

Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 14h30. Salle pluriactivités Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Entrée libre, à partir de 5 ans.

Réservation conseillée 04.90.95.06.74 ou mediatheque@st-andiol.fr

Lilith est un récital inspiré du mythe de Lilith, personnage à la fois démon, sorcière ou première compagne d’Adam, qui prend la décision de quitter le paradis. Un conte initiatique où la danse et la musique accompagnent le récit d’une femme face crépuscule.

Lilith indique qu’elle a emmené avec elle trois éléments (de l’eau, des plantes et de la terre) qui vont l’aider à raconter son histoire. Ces trois éléments vont être manipulés par le public pour créer les paysages sonores et la musique qui accompagnent le récit. .

Salle pluriactivités Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

Free admission, ages 5 and up.

Booking recommended: 04.90.95.06.74 or mediatheque@st-andiol.fr

