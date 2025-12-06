Lilith, la guerre des récits 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Lilith, la guerre des récits 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement samedi 6 décembre 2025.

Lilith, la guerre des récits

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h30.

3 séances.

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 14h30.

Lundi 22 décembre 2025 à partir de 14h30.

Mardi 23 décembre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.4 – 9.4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Il était une fois, une histoire oubliée… Lilith, la première femme qui osa dire non ! Dans un jardin paradisiaque, elle refuse de se soumettre à Adam et prend son envol.Enfants

Il était une fois, une histoire oubliée… Lilith, la première femme qui osa dire non ! Dans un jardin paradisiaque, elle refuse de se soumettre à Adam et prend son envol. Lilith sera alors mise au placard et c’est Ève, née de la côte d’Adam et plus docile qui prendra la vedette… Et si l’histoire avait été différente ?



Lilith vous invite à réfléchir sur les récits qui nous constituent et à imaginer de nouvelles possibilités. Venez explorer avec Lilith un monde où l’imagination est la clé pour changer les choses ! Une aventure ludique et créative qui vous fera voir nos vies sous un nouvel angle ! .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

English :

Once upon a time, there was a forgotten story? Lilith, the first woman who dared to say no! In a garden of paradise, she refused to submit to Adam and took flight.

German :

Es war einmal eine vergessene Geschichte? Lilith, die erste Frau, die es wagte, nein zu sagen! In einem paradiesischen Garten weigerte sie sich, sich Adam zu unterwerfen und machte sich auf den Weg.

Italiano :

C’era una volta una storia dimenticata? Lilith, la prima donna che osò dire di no! In un giardino paradisiaco, rifiutò di sottomettersi ad Adamo e prese il volo.

Espanol :

Érase una vez una historia olvidada.. Lilith, ¡la primera mujer que se atrevió a decir no! En un jardín paradisíaco, se negó a someterse a Adán y emprendió la huida.

L’événement Lilith, la guerre des récits Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille