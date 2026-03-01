Lille Art Up ! Lille

Lille Art Up !

1 Bd des Cités Unies Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-15

Lille Art Up ! s’impose une fois de plus comme le rendez-vous incontournable de l’art contemporain au cœur de Lille. Cette année, la foire explorera la thématique Horizons Nouveaux .

Sculpture, peinture, installation, photographie… Les pratiques artistiques exposées révéleront comment l’énergie créative des artistes, détournent les matériaux et inventent des formes de récits inédites. Cette édition met à l’honneur la scène émergente et les pratiques artistiques innovantes où les artistes explorent les frontières entre disciplines, matériaux et sujets liés aux enjeux sociétaux.

Avec 90 galeries sélectionnées, dont certaines venues de l’étranger, Lille Art Up ! continu d’affirmer son rayonnement national et international, tout en préservant l’atmosphère conviviale qui fait son succès.

Collectionneurs, amateurs et curieux se retrouveront pour découvrir une sélection exigeante d’artistes, entre talents émergents et figures confirmées, dans un espace où la matière se libère et se réinvente au gré des regards.

Lille Art Up ! s’impose une fois de plus comme le rendez-vous incontournable de l’art contemporain au cœur de Lille. Cette année, la foire explorera la thématique Horizons Nouveaux .

Sculpture, peinture, installation, photographie… Les pratiques artistiques exposées révéleront comment l’énergie créative des artistes, détournent les matériaux et inventent des formes de récits inédites. Cette édition met à l’honneur la scène émergente et les pratiques artistiques innovantes où les artistes explorent les frontières entre disciplines, matériaux et sujets liés aux enjeux sociétaux.

Avec 90 galeries sélectionnées, dont certaines venues de l’étranger, Lille Art Up ! continu d’affirmer son rayonnement national et international, tout en préservant l’atmosphère conviviale qui fait son succès.

Collectionneurs, amateurs et curieux se retrouveront pour découvrir une sélection exigeante d’artistes, entre talents émergents et figures confirmées, dans un espace où la matière se libère et se réinvente au gré des regards. .

1 Bd des Cités Unies Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 15 16 communication@lillegp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lille Art Up! has once again established itself as the must-attend event for contemporary art in the heart of Lille. This year, the fair will explore the theme of New Horizons .

Sculpture, painting, installation, photography? The artistic practices on show will reveal how the creative energy of artists hijacks materials and invents new forms of storytelling. This year?s show will highlight the emerging scene and innovative artistic practices, where artists explore the boundaries between disciplines, materials and subjects linked to societal issues.

With 90 galleries selected, including some from abroad, Lille Art Up! continues to assert its national and international influence, while preserving the convivial atmosphere that has made it such a success.

Collectors, art lovers and the curious will come together to discover a demanding selection of artists, from emerging talents to established figures, in a space where materials are set free and reinvented as they are viewed.

L’événement Lille Art Up ! Lille a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme