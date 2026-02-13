Lille aux Comtesses, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Lille aux Comtesses Samedi 28 mars, 15h30 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

12/14 euros, sur inscription

Parcourez l’îlot Comtesse à la recherche des traces laissées par Jeanne et Marguerite et découvrez la vie lilloise du 13ème au 18ème siècle. Poussez ensuite les portes du musée, ancien hospice fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie quotidienne des sœurs Augustines, au cœur d’un riche patrimoine bâti.

*Réservation auprès de l’Office de Tourisme Métropolitain*

Musée de l'Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille

Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l'Hospice Comtesse abrite un musée d'art et d'histoire de la ville, de l'Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d'honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l'art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d'ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l'intimité d'une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires.

Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes et comtesses de Flandre

© Frédéric Legoy – Musée de l’Hospice Comtesse