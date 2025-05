Lille Cinéphile fait la FIESTA à la Gare Saint Sauveur – Lille, 25 mai 2025 14:00, Lille.

Nord

Lille Cinéphile fait la FIESTA à la Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25 15:48:00

Date(s) :

2025-05-25

2025-07-06

**Lille Cinéphile aussi fait la FIESTA !**

Depuis plusieurs années, l’association Lille Cinéphile milite pour le retour d’un cinéma indépendant à Lille. Un lieu convivial et accessible, où le public a son mot à dire ; un endroit où on réfléchit, où on s’amuse ensemble ; une salle où on (re)voit des films rares et précieux, des grands classiques et des petits plaisirs coupables…

À l’invitation de Lille3000 pour FIESTA, ce projet pose sa première pierre concrète et compte sur vous pour en faire un franc succès !

Quand 5 dimanches après-midis (pour commencer…), dans la salle de la Gare St-Sauveur.

Quoi une programmation festive, des films cultes, souvent rares, et l’occasion de nous rencontrer pour dessiner le futur du cinéma indépendant à Lille !

-> Pour nous soumettre des idées de films, écrivez-nous [contact@lillecinephile.fr](mailto:contact@lillecinephile.fr)

-> Pour adhérer à l’asso [https://www.helloasso.com/associations/lille-cinephile/adhesions/adhesion-2024](https://www.helloasso.com/associations/lille-cinephile/adhesions/adhesion-2024) .

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lille Cinéphile fait la FIESTA à la Gare Saint Sauveur Lille a été mis à jour le 2025-05-18 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme