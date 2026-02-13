Lille Neige 2026, Gare Saint Sauveur, Lille

Lille Neige 2026 14 février – 1 mars Gare Saint Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T20:00:00+01:00

Du 14 février au 1er mars 2026, tyrolienne, escalade, acrolud investissent la Gare Saint Sauveur pour votre plaisir.

Pour cette nouvelle édition, la Ville de Lille vous invite à découvrir les stations alpines dans l’enceinte de la Gare Saint Sauveur :

– Une grande tyrolienne

– Une piste de luge

– Des murs d’escalade

– Des trampolines

– Des jeux gonflables

– Un espace karting

– Un mini-golf

– Un espace pour les tout-petits

– Et bien d’autres surprises : maquillage, ateliers créatifs, initiations sportives…

INFORMATIONS GENERALES

Du samedi 14 février au dimanche 1er mars 2026

Du lundi au dimanche de 14h à 20h* à la Gare Saint Sauveur

*Sortie des visiteurs 15 minutes avant la fermeture du site

> Tarifs et réservation

GRAND PUBLIC

Gratuit et sans réservation pour les Lillois, Hellemmois et Lommois sur présentation du Pass Lille&moi ou d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

5€ par personne et sans réservation pour les personnes majeures extérieures aux villes de Lille, Hellemmes et Lomme.

STRUCTURES (RESERVATION OBLIGATOIRE)

Pour les groupes des structures intramuros (lilloises, hellemmoises ou lommoises) : réservation obligatoire afin d’accéder au site. Accès possible de 14h à 16h. Merci de réserver un créneau par mail : coordinateur.evenementiel[at]mairie-lille.fr

Pour les groupes des structures extramuros : réservation obligatoire afin d’accéder au site, avec une tarification de 2€50 par personne. Accès possible les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h. L’accès au site ne sera pas possible sans devis validé préalablement. Merci de nous contacter par mail : coordinateur.evenementiel[at]mairie-lille.fr

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Lille Neige est de retour pour les vacances d’hiver avec toujours autant d’activités et de fun !

DICOM