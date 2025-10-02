Lille Street Food Festival #5 Lille

Lille Street Food Festival #5 Lille jeudi 2 octobre 2025.

Lille Street Food Festival #5

165 Av. de Bretagne Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 23:59:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-05

**Pour la cinquième édition, le Lille Street Food Festival revient à EuraTechnologies du jeudi 2 au dimanche 5 octobre 2025.**

Venez profiter d’un événement qui réunit le meilleur des acteurs de la gastronomie métropolitaine avec

– Des concepts connus et reconnus à découvrir sous un nouveau jour

– Des brasseurs et mixologues locaux

– Des chefs mis au défi de la street food

– Une programmation musicale avec DJ set, marching band et bien d’autres pour une ambiance festive

**Rendez-vous à EuraTechnologies !**

Quand ?

* Jeudi 2 octobre de 18h00 à 00h00

* Vendredi 3 octobre de 18h00 à 00h00

* Samedi 4 octobre de 11h30 à 00h00

* Dimanche 5 octobre de 11h30 à 23h00

Entrée gratuite

Privilègiez la mobilité douce Métros Canteleu Euratechnologies ou Bois Blancs (Ligne 2), Station V’ille à proximité.

Nous vous attendons nombreux sur cette nouvelle édition !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

**Pour la cinquième édition, le Lille Street Food Festival revient à EuraTechnologies du jeudi 2 au dimanche 5 octobre 2025.**

Venez profiter d’un événement qui réunit le meilleur des acteurs de la gastronomie métropolitaine avec

– Des concepts connus et reconnus à découvrir sous un nouveau jour

– Des brasseurs et mixologues locaux

– Des chefs mis au défi de la street food

– Une programmation musicale avec DJ set, marching band et bien d’autres pour une ambiance festive

**Rendez-vous à EuraTechnologies !**

Quand ?

* Jeudi 2 octobre de 18h00 à 00h00

* Vendredi 3 octobre de 18h00 à 00h00

* Samedi 4 octobre de 11h30 à 00h00

* Dimanche 5 octobre de 11h30 à 23h00

Entrée gratuite

Privilègiez la mobilité douce Métros Canteleu Euratechnologies ou Bois Blancs (Ligne 2), Station V’ille à proximité.

Nous vous attendons nombreux sur cette nouvelle édition !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/) .

165 Av. de Bretagne Lille 59160 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**For the fifth year running, the Lille Street Food Festival returns to EuraTechnologies from Thursday, October 2 to Sunday, October 5, 2025

Come and enjoy an event that brings together the best of the metropolitan gastronomic scene with

– Famous and recognized concepts to be discovered in a new light

– Local brewers and mixologists

– Chefs challenged by street food

– A musical program featuring DJ sets, marching bands and much more for a festive atmosphere

**See you at EuraTechnologies!

When?

* Thursday, October 2, 6:00 pm to 12:00 am

* Friday, October 3 from 6:00 pm to 12:00 am

* Saturday, October 4 from 11:30am to 12:00am

* Sunday, October 5 from 11:30am to 11:00pm

Free admission

prefer soft mobility: Canteleu Euratechnologies or Bois Blancs metros (Line 2), V’ille station nearby.

We look forward to seeing you at this year’s event!

For further information, please visit our website: [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

German :

**Das Lille Street Food Festival findet von Donnerstag, den 2. bis Sonntag, den 5. Oktober 2025 in EuraTechnologies statt

Genießen Sie eine Veranstaltung, die die besten Akteure der metropolitanen Gastronomie zusammenbringt, mit

– Bekannte und anerkannte Konzepte, die in einem neuen Licht erscheinen

– Lokale Brauereien und Mixologen

– Köche, die von Street Food herausgefordert werden

– Ein musikalisches Programm mit DJ-Sets, Marching Bands und vielem mehr sorgt für eine festliche Atmosphäre

**Treffen Sie sich in EuraTechnologies!**

Wann?

* Donnerstag, 2. Oktober von 18:00 bis 00:00 Uhr

* Freitag, 3. Oktober von 18.00 bis 00.00 Uhr

* Samstag, 4. Oktober von 11:30 bis 00:00 Uhr

* Sonntag, 5. Oktober von 11:30 bis 23:00 Uhr

Eintritt frei

bevorzugen Sie die sanfte Mobilität: Metrostationen Canteleu Euratechnologies oder Bois Blancs (Linie 2), Station V’ille in der Nähe.

Wir erwarten Sie zahlreich auf dieser neuen Ausgabe!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

Italiano :

**Giunto alla sua quinta edizione, il Lille Street Food Festival torna a EuraTechnologies da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025**

Venite a godervi un evento che riunisce i migliori attori del settore gastronomico metropolitano con

– concetti famosi e conosciuti da scoprire sotto una nuova luce

– birrai e mixologist locali

– Chef sfidati dal cibo di strada

– Un programma musicale con DJ set, marching band e molto altro ancora per un’atmosfera di festa

**Ci vediamo all’EuraTechnologies!

Quando?

* Giovedì 2 ottobre dalle 18:00 alle 24:00

* Venerdì 3 ottobre dalle 18:00 alle 00:00

* Sabato 4 ottobre dalle 11.30 alle 12.00

* Domenica 5 ottobre dalle 11.30 alle 23.00

Ingresso libero

preferenza per la mobilità dolce: metro Canteleu Euratechnologies o Bois Blancs (Linea 2), stazione V’ille nelle vicinanze.

Vi aspettiamo numerosi all’evento di quest’anno!

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web: [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

Espanol :

**En su quinta edición, el Lille Street Food Festival vuelve a EuraTechnologies del jueves 2 al domingo 5 de octubre de 2025**

Venga a disfrutar de un evento que reúne lo mejor de la escena gastronómica metropolitana con

– Conceptos famosos y conocidos para descubrir bajo una nueva luz

– cerveceros y cocteleros locales

– Chefs desafiados por la comida callejera

– Un programa musical con DJ sets, bandas de música y mucho más para un ambiente festivo

**¡Nos vemos en EuraTechnologies!

¿Cuándo?

* Jueves 2 de octubre de 18:00 a 00:00

* Viernes 3 de octubre de 18:00 a 00:00

* Sábado 4 de octubre de 11.30 a 12.00 horas

* Domingo 5 de octubre de 11.30 a 23.00 horas

Entrada gratuita

prefiera la movilidad suave: metros Canteleu Euratechnologies o Bois Blancs (línea 2), estación V’ille cercana.

Esperamos ver a muchos de ustedes en la edición de este año

Para más información, visite nuestro sitio web: [https://www.lillestreetfoodfestival.com/](https://www.lillestreetfoodfestival.com/)

L’événement Lille Street Food Festival #5 Lille a été mis à jour le 2025-06-18 par Hauts-de-France Tourisme