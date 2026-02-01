Lille-Sud Les petits labos Défie la gravitation ! Lille

Lille-Sud Les petits labos Défie la gravitation !

11 rue de l’asie Lille Nord

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-27

Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !

Vendredi 27 février, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte Enfant à partir de 7 ans

Médiathèque de Lille-Sud

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 53 07 62 bm-lille.fr)

11 rue de l’asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 07 62

English :

Discover the phenomenon of gravitation, its origins and its everyday consequences in a scientific workshop organized by the Natural History Museum! After a few experiments, create a balancing act that defies gravity!

Friday, February 27, 3pm to 4:30pm

Duo workshop for adults and children aged 7 and over

Médiathèque de Lille-Sud

Free, on reservation (from the library: 03 20 53 07 62 bm-lille.fr)

