Lille-Sud / Les petits labos « Défie la gravitation ! », Médiathèque de Lille Sud, Lille

Lille-Sud / Les petits labos « Défie la gravitation ! » Vendredi 27 février, 15h00 Médiathèque de Lille Sud Nord

Sur réservation

Début : 2026-02-27T15:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T15:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !

Vendredi 27 février, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte / Enfant à partir de 7 ans

Médiathèque de Lille-Sud

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 53 07 62 / bm-lille.fr)

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 53 07 62 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’9_OFFSET_0′ »}]

