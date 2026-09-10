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Lille-Sud se mobilise pour le World Cleanup Day 2026, Quartier Lille-Sud, Lille

mercredi 30 septembre 2026 · Quartier Lille-Sud · Lille

Lille-Sud se mobilise pour le World Cleanup Day 2026, Quartier Lille-Sud, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Quartier Lille-Sud
Adresse
Lille-Sud
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lille-Sud se mobilise pour le World Cleanup Day 2026 Mercredi 30 septembre, 14h00 Quartier Lille-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Au programme : un après-midi pour un quartier plus propre !
Participez à ce moment citoyen, convivial et engagé autour de la propreté et de la préservation de notre environnement.
14h à 15h30 : CLEAN WALK
Enfilez vos gants et rejoignez un groupe pour une opération de nettoyage citoyen des rues du quartier, dans une ambiance conviviale.
Départ possible depuis le Village de la Propreté.
14h à 16h30 : VILLAGE DE LA PROPRETÉ
Découvrez des stands, animations et conseils pratiques pour mieux trier, réduire nos déchets.
Au programme :
• Pesée des déchets collectés
• Concours du meilleur ramasseur
• Goûter convivial offert par Lille Métropole Habitat (LMH)
Venez nombreux participer, échanger et agir ensemble pour un quartier plus propre !

Quartier Lille-Sud Lille-Sud Lille Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, la mairie de quartier, les services de la Propreté et de l’Éducation, les habitants, les associations et les bailleurs sociaux se mobilisent !

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