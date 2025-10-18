LilleFives Répare à EPHATHA ! Friperie Ephatha Lille

LilleFives Répare à EPHATHA ! Samedi 18 octobre, 14h00 Friperie Ephatha Nord

Entrée libre

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Ephatha répare ! (textile et bijoux) au 176 rue de Lannoy à Lille Fives

Nous vous proposons de venir avec vos vêtements et bijoux afin de pouvoir ensemble, vous aider à réparer le défaut qu’ils pourraient comporter.

– Renforcer des coutures

– Recoudre un bouton

– Changer une fermeture

– Faire un ourlet

– Faire un point

– Changer un maillon, un fermoire ou les resserer

– Changer un pendentif pour en replacer un nouveau de seconde main

Soyez la bienvenue !

PS : Ephatha n’est pas un repair café mais une friperie et café solidaire où nous proposons plusieurs fois par mois des ateliers qui visent à prolonger la vie du textile ou à lui donner une seconde vie.

Friperie Ephatha 176 rue de Lannoy – Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

On vous aide à réparer vos textiles et vos bijoux (recoudre un bouton, résorber un trou, renforcer les coutures fermer un maillon, remettre un fermoir). On s’entraide ensemble ! Gratuitement :) vêtement textile