L’ILLUMINÉ FESTIVAL Montpellier

L’ILLUMINÉ FESTIVAL

5 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

2025-11-27

Le festival L’Illuminé se tiendra du 29 novembre au 1er décembre prochain dans différents lieux de la

ville de Montpellier, parmi lesquels le Cinéma Diagonal, le Centre Rabelais, la salle Pétrarque, la Maison

des Relations Internationales Nelson-Mandela, la médiathèque Pierrevives, le Cinéma Nestor Burma et la Maison Pour Tous Louis Feuillade.

Le festival l’Illuminé revient pour sa 5ème édition, du 27 au 30 novembre 2025

L’Illuminé vous accueille dans différents quartiers et lieux culturels de la ville de Montpellier du Centre Rabelais au Cinéma Diagonal, en passant par le domaine départemental Pierresvives, le Cinéma Nestor Burma, et la Maison Pour Tous Louis Feuillade.

Le festival affirme les missions portées par l’association Brand à Part depuis sa création l’accès à la culture pour toutes et tous, l’éducation artistique des jeunes générations dans une idée de transmission, l’échange et le partage.

Vous retrouvez, pour cette édition, des projections de courts et longs-métrages d’animation, des rencontres avec des professionnel.le.s ainsi que des ateliers d’initiation au cinéma d’animation ouverts à toutes et tous.

Au programme notamment

Samedi 29 et dimanche 30 novembre Projections et ateliers

Le week-end sera consacré aux projections tous publics et aux ateliers de découverte et de pratique du cinéma d’animation. Les projections seront accompagnées de rencontres avec les invité.e.s.

Plus d’informations à venir .

5 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The L?Illuminé festival will be held from November 29th to December 1st at various venues in the city of Montpellier

including the Cinéma Diagonal, the Centre Rabelais, the Salle Pétrarque, the Maison

des Relations Internationales Nelson-Mandela, Médiathèque Pierrevives, Cinéma Nestor Burma and Maison Pour Tous Louis Feuillade.

German :

Das Festival L?Illuminé findet vom 29. November bis zum 1. Dezember an verschiedenen Orten in Montpellier statt

montpellier statt, darunter das Cinéma Diagonal, das Centre Rabelais, der Salle Pétrarque, das Maison

des Relations Internationales Nelson-Mandela, die Mediathek Pierrevives, das Kino Nestor Burma und das Maison Pour Tous Louis Feuillade.

Italiano :

Il festival L’Illuminé si terrà dal 29 novembre al 1° dicembre in diverse sedi di Montpellier, tra cui il

la città di Montpellier, tra cui il Cinéma Diagonal, il Centre Rabelais, la Salle Pétrarque, la Maison

des Relations Internationales Nelson-Mandela, la mediateca Pierrevives, il Cinéma Nestor Burma e la Maison Pour Tous Louis Feuillade.

Espanol :

El festival L’Illuminé se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en varios lugares de la

la ciudad de Montpellier, como el Cinéma Diagonal, el Centre Rabelais, la Salle Pétrarque, la Maison

des Relations Internationales Nelson-Mandela, la mediateca Pierrevives, el Cinéma Nestor Burma y la Maison Pour Tous Louis Feuillade.

