L’Illuminée Place d’Armes Belfort

L’Illuminée

Place d’Armes Départ de la course Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Parcours running festif nocturne de 8.4km (2boucles de 4,2km) au coeur de la Vieille ville et de la Citadelle de Belfort. Portez vos plus beaux habits de lumière pour cette course décalée, sans chronomètre. Un parcours de 2.5km est adapté pour les enfants de 6 à 15ans. Bonne ambiance au programme ! .

Place d’Armes Départ de la course Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

English : L’Illuminée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Illuminée Belfort a été mis à jour le 2025-11-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)