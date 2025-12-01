L’Illuminée Place d’Armes Belfort
L’Illuminée Place d’Armes Belfort samedi 13 décembre 2025.
L’Illuminée
Place d'Armes Belfort
13 décembre 2025 18:30:00
2025-12-13
Parcours running festif nocturne de 8.4km (2boucles de 4,2km) au coeur de la Vieille ville et de la Citadelle de Belfort. Portez vos plus beaux habits de lumière pour cette course décalée, sans chronomètre. Un parcours de 2.5km est adapté pour les enfants de 6 à 15ans. Bonne ambiance au programme ! .
Belfort 90000 Territoire de Belfort
