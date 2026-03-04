L’Illusion de Yakushima, Les Colonnes, Blanquefort
L’Illusion de Yakushima Dimanche 15 mars, 14h15 Les Colonnes Gironde
Début : 2026-03-15T14:15:00+01:00 – 2026-03-15T16:17:00+01:00
Fin : 2026-03-15T14:15:00+01:00 – 2026-03-15T16:17:00+01:00
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Ciné au féminin – Corry, une jeune femme française, est infirmière coordinatrice de transplantation cardiaque pédiatrique. Formée dans les hôpitaux parisiens, elle a été envoyée dans un hôpital au … Les Colonnes L’Illusion de Yakushima