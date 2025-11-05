L’illusion des sons Place du marché Argentan

L’illusion des sons Place du marché Argentan mercredi 5 novembre 2025.

L’illusion des sons

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05 11:30:00

Date(s) :

2025-11-05

À partir d’objets et de matériaux de récupération, cet atelier invite à explorer nos émotions à travers le son. Quel matériau fera résonner la joie, quel autre fera grincer nos peurs ? Ensemble, nous transformerons la matière en musique et créerons des atmosphères sonores inattendues et sensibles. De 6 à 11 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : L’illusion des sons

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’illusion des sons Argentan a été mis à jour le 2025-09-03 par Terres d’Argentan Intercom