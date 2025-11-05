L’illusion des sons Place du marché Argentan
L’illusion des sons Place du marché Argentan mercredi 5 novembre 2025.
L’illusion des sons
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 11:30:00
Date(s) :
2025-11-05
À partir d’objets et de matériaux de récupération, cet atelier invite à explorer nos émotions à travers le son. Quel matériau fera résonner la joie, quel autre fera grincer nos peurs ? Ensemble, nous transformerons la matière en musique et créerons des atmosphères sonores inattendues et sensibles. De 6 à 11 ans .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
English : L’illusion des sons
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’illusion des sons Argentan a été mis à jour le 2025-09-03 par Terres d’Argentan Intercom