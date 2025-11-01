L’illustrateur Kiko en dédicace Librairie de Port Maria Quiberon
L’illustrateur Kiko en dédicace Librairie de Port Maria Quiberon samedi 1 novembre 2025.
L’illustrateur Kiko en dédicace
Librairie de Port Maria 1 Quai de Port Maria Quiberon Morbihan
Début : 2025-11-01 15:30:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
En lien avec le Festival Grand West, venez faire connaissance avec l’illustrateur Kiko à l’occasion de la sortie de son livre Un conte de l’Ouest .
Kiko dédicacera également ses autres albums dont L’Aventurier , Rosalie Pipasol , Grand Moussu et Quenotte . .
