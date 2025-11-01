Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’illustrateur Kiko en dédicace Librairie de Port Maria Quiberon

Librairie de Port Maria 1 Quai de Port Maria Quiberon Morbihan

Début : 2025-11-01 15:30:00
fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

En lien avec le Festival Grand West, venez faire connaissance avec l’illustrateur Kiko à l’occasion de la sortie de son livre Un conte de l’Ouest .

Kiko dédicacera également ses autres albums dont L’Aventurier , Rosalie Pipasol , Grand Moussu et Quenotte .   .

Librairie de Port Maria 1 Quai de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 01 43 

