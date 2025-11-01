L’illustrateur Kiko en dédicace Librairie de Port Maria Quiberon

L’illustrateur Kiko en dédicace

Librairie de Port Maria 1 Quai de Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

En lien avec le Festival Grand West, venez faire connaissance avec l’illustrateur Kiko à l’occasion de la sortie de son livre Un conte de l’Ouest .

Kiko dédicacera également ses autres albums dont L’Aventurier , Rosalie Pipasol , Grand Moussu et Quenotte . .

Librairie de Port Maria 1 Quai de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 01 43

