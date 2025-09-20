L’illustrateur Nono en dédicace Librairie Saint-Christophe Lesneven

Librairie Saint-Christophe 11 rue du Général de Gaulle Lesneven Finistère

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Le célèbre dessinateur de presse, Nono (le Cabu breton), a eu cet été les honneurs de la presse et des médias pour l’expo grand format retraçant plus de 50 ans de carrière, illustrant aussi l’histoire de Bretagne depuis les années 1970 vue par Nono. Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours , selon lui. De cela est née l’idée du récent livre-album Nono-graphie , réunissant une large sélection d’images et de textes de 20 co-auteurs bretons dont le local Hervé Lossec, pour lequel Nono a aussi illustré de nombreux livres.

Hervé l’accompagnera d’ailleurs dans cette dédicace. La particularité de Nono, prof de philo avant d’être illustrateur de presse (et parmi les meilleurs en France), c’est de toujours de défendre l’humanisme, la diversité, la tolérance et donc de se tromper rarement de combat, surtout pour ce qui touche à la chose bretonne. Cela se voit dans ses dessins anciens ou récents, mais aussi dans ses amitiés de longue date avec les artistes et écrivains.es de Bretagne, de toutes générations, son engagement associatif, sa générosité.

Au-delà de l’humour, son travail accompagne (et souvent devance) les changements dans le quotidien des Bretons depuis les années 1970. Nono-graphie , livre-album de 180 pages revient donc sur son parcours biographique et présente de nombreuses archives rares, anciennes ou récentes et des textes choisis de 20 écrivains bretons. Les Lesneviens se rappellent aussi les 30 vitrophanies humoristiques installées sur les vitrines du centre-ville en 2017. Ça a fait du reuz ! .

Librairie Saint-Christophe 11 rue du Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 01 97

