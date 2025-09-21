L’Illustration, une ancienne imprimerie transformée en campus universitaire Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny Bobigny

L’Illustration, une ancienne imprimerie transformée en campus universitaire Dimanche 21 septembre, 10h00 Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny Seine-Saint-Denis

À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Participez à une visite commentée du site de L’Illustration à Bobigny, l’ancienne imprimerie de la revue éponyme.

Cette visite donnera lieu à une présentation du site de l’ancienne imprimerie L’Illustration à Bobigny et de la collection d’imprimés, dévoilant un panorama de la production journalistique des XIXe et XXe siècles.

Symbole d’une génération de bâtiments industriels qui a façonné le paysage francilien, l’imprimerie du journal L’Illustration fut considérée à son origine comme la plus moderne d’Europe. Inspirée des gratte-ciels américains, sa tour construite en 1933 demeure encore aujourd’hui un véritable repère urbain visible à plusieurs kilomètres.

Depuis 2000, le site a été progressivement investi par l’université Paris 13. Si les étudiants ont depuis longtemps remplacé les ouvriers typographes, et que les salles informatiques et les équipements sportifs ont pris la place des rotatives, le passé industriel du lieu est encore largement perceptible.

Par Olivier Oudar, vice-doyen de l’Université Sorbonne Paris-Nord et Antoine Furio, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis.

Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny 1 rue de Chablis 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée de cette ancienne imprimerie

© Photo Guy Bréhinier / Département de la Seine-Saint-Denis, 2014