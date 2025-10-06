LILLY WOOD AND THE PRICK – LA CABANE Toulouse

LILLY WOOD AND THE PRICK Début : 2026-03-12 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LILLY WOOD AND THE PRICKDepuis ses débuts en 2006, Lilly Wood and The Prick s’est imposé comme un nom phare de la scène pop française. Révélé au grand public avec Prayer in C (certifié diamant, plus de 1 milliard de streams cumulés), le duo a tourné dans le monde entier, cumulant des centaines de concerts, de scènes australiennes aux festivals européens.Swear, le nouveau single de Lilly Wood and The Prick, est annonciateur d’un prochain album, produit par Myd. Swear est un hymne à l’amitié, directe et sans fard.Porté par une guitare rugueuse et un riff qui accroche dès la première mesure, le morceau retrouve cette énergie brute qui avait marqué les débuts du groupe. Le son est franc, taillé pour être joué fort, et l’amitié comme étendard. Un titre brut, sans filtre, qui renoue avec l’énergie des origines. PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31