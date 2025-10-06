LILLY WOOD AND THE PRICK – Lilly Wood – LA CARTONNERIE Reims

LILLY WOOD AND THE PRICK – Lilly Wood Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : LILLY WOOD Hymne à l’amitié brute. Lilly Wood and the Prick, c’est la rencontre fortuite de deux autodidactes dans un bar en 2006, puis l’émergence d’un succès mondial. Leur titre Prayer in C, remixé par Robin Schulz, est devenu le deuxième morceau le plus shazamé au monde. Après s’être imposés comme un nom phare de la scène pop française grâce à leurs propositions décomplexées, parfois mélancoliques mais toujours teintées de légèreté. Ils reviennent en 2025 avec leur nouveau single Swear, annonciateur d’un prochain album produit par Myd. Intime et brut, Swear est un hymne à l’amitié, sans artifices : une guitare rugueuse, un riff qui accroche dès la première mesure et toujours cette voix angélique si reconnaissable de la chanteuse Nili. Un morceau qui nous replonge dans l’énergie brute des débuts du groupe. Un son franc, taillé pour être joué fort et cela tombe bien la Cartonnerie est le lieu pour ça !

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51