LILLY WOOD AND THE PRICK LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

LILLY WOOD AND THE PRICK
LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – 30 EUR
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12 22:00:00
Swear, le nouveau single de Lilly Wood and The Prick, est annonciateur d’un prochain album. Véritable hymne à l’amitié, directe et sans fard.
Porté par une guitare rugueuse et un riff qui accroche dès la première mesure, le morceau retrouve cette énergie brute qui avait marqué les débuts du groupe. Le son est franc, taillé pour être joué fort, et l’amitié comme étendard. Un titre brut, sans filtre, qui renoue avec l’énergie des origines. 26 .
Swear, the new single from Lilly Wood and The Prick, heralds a forthcoming album. A true hymn to friendship, direct and unvarnished.
L’événement LILLY WOOD AND THE PRICK Toulouse a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE